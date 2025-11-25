石田健大は左肩故障で初1軍登板なし「まだいますとアピールできれば」DeNAの石田健大投手が25日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸8000万円（金額は推定）でサインした。来季が4年契約の3年目となる。今季は度重なる左肩故障によりプロ11年目で初めて1軍登板なし。シーズンを通してファームで過ごす中で、若手選手の“現状”には思うところがあった。前日24日の契約更改後の会見では、筒香嘉智外野手