吉野川市で11月24日、親子で楽しめるイベントが盛りだくさんのマルシェが開かれ、地元の人たちなどでにぎわいました。「美味しくなーれ フリフリ」この「AWAまんまるマルシェ」は、親子が楽しめる新たな交流の場を作ろうと、実行委員会が開きました。会場となった吉野川市ポケットパークでは、飲食ブースをはじめ、ハンドメイド雑貨のワークショップや、親子で楽しめる体験コーナーが設けられ