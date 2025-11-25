小野田紀美経済安保担当相が2025年11月24日にXで、自身が着用した銀色のロングドレスを揶揄したSNS投稿に対する怒りをあらわにした。このドレスを手掛けるブランド名を明かした上で、「今までこのドレスを着てきた方にも失礼ですし、これから着る人にも失礼です。営業妨害ですよ」と訴えた。「小野田へのヘイトにドレスを巻き込むな」小野田氏のドレスを揶揄した投稿は、小野田氏が10月21日の閣僚認証式で銀色のロングドレスを着て