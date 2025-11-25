11月24日の午後、那賀町の国道で車とバイク3台が衝突する事故があり、関西からツーリングに来ていた男女3人が足の骨を折るなどの大けがをしました。事故があったのは、那賀町阿井の国道です。警察によりますと、24日の午後3時頃、町内の60代女性が運転する普通乗用車と大型バイク3台が立て続けに衝突しました。この事故で、バイクに乗っていた男女3人が病院に運ばれ、神戸市の51歳の男性が足を骨折、同じく神戸市の49歳の女