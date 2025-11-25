阿南市で11月24日、野鳥観察会が開かれ、親子連れらが渡り鳥などの観察を楽しみました。これは、阿南市の出島野鳥園を多くの人に知ってもらおうと、日本野鳥の会県支部と阿南市科学センターが開いたもので、親子連れら47人が参加しました。はじめに、出島野鳥園サポート隊の宮本勇さんから、野鳥の観察方法や探し方の説明を受けたあと、出島野鳥園までの約2.6キロを野鳥を探しながら歩きました。園内で、キジバト、ダ