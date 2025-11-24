個人宅を狙った強盗などの犯罪が増えている昨今、手口はますます巧妙になり、個々人の防犯意識の強化が求められています。そんな中「こんな手口もあるのだと驚きました」と振り返るのは、一人暮らしをしながら都内で働く29歳の女性・田端美奈代さん（仮名）。日常の中のごく当たり前の時間が、一瞬にして恐怖へ変わったといいます。誰もが直面し得る危険なシナリオとは……。◆警察官の服を着た男性に声をかけられてある日、