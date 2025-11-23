Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À­¤¬ÃË¤ËÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÁ°¤Ë¤â¾åÃå¤òÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡ÖÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Ä¤à¤­¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡×¤­¤ç¤¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ2ÅùÎ¦Áâ¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ç¡¢º£·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢40Âå¤Î½÷À­¤Îº¸¤ï¤­Ê¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì