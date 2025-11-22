1年目はともに打線の軸として活躍広島は22日、サンドロ・ファビアン外野手とエレフリス・モンテロ内野手と、来季も契約を結ぶことが決まったと発表した。ファビアンは138試合に出場し、打率.276。ともにチームトップの17本塁打、65打点をマークし、オールスターゲームにも出場を果たした。モンテロは序盤は怪我で出遅れるも夏場に調子を上げ、105試合の出場で、打率.255、9本塁打41打点を残した。ファビアンは「日本中の野球