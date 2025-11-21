高橋光成の発表でポスティングによるMLB挑戦は4人にプロ野球は21日も、来季に向けた各球団の入退団の発表が相次いだ。日本ハムでは外国人選手3人が退団し、広島は戦力外とした投手の育成契約を発表。メジャーリーグ挑戦への動向が注目されていた西武の高橋光成投手のポスティング申請も正式に発表された。日本ハムは、アニュラス・ザバラ投手、ドリュー・バーヘイゲン投手、育成選手のマイカ与那嶺捕手の退団を発表。162キロの