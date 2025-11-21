「個性あるプレーで野球ファンに喜んでもらうことが、長嶋さんへの最大の恩返し」「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が21日、東京ドームで開催され、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が追悼メッセージを届けた。ドジャース・大谷翔平投手の追悼メッセージを終えると、イチロー氏が登場した。「シアトルマリナーズ、イチローです。長嶋さんにお目にかかるたびに、野球に対する真っすぐな思いと