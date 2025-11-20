2018年に解散したロックバンド「チャットモンチー」の公式インスタグラムが20日、2019年元日以来、6年10カ月ぶりに更新され、反響を呼んでいる。投稿には「2025 11.23 19:00」「チャットモンチー20th」とだけ記され、23日の午後7時に何らかの発表があることが示唆された。この投稿には「うお！」「うええええ！なんだーーー」「20周年なにか企画してくれるの！？！！？うれしい！！！！」「あの、発表待たずして泣いていいす