ロッテリア（東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」「ゼッテリア」が、サンエックス（東京都千代田区）の人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」を、12月19日から数量限定で発売します。【画像】「クーポン券だけで元が取れちゃう！」→これがリラックマ×ロッテリア「福袋2026」の中身です！気になる「コラボ限定ぬいぐるみ」のビジ