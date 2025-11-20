部屋の汚れには掃除機をかけるのが一般的。ですが、ホウキと使い分けることで、さらに自宅が快適になります。「ホウキを使った心地よい掃除」について、50代ひとり暮らしのESSEフレンズエディター・kiyoさんにお聞きしました。ホウキに原点回帰した理由私が使っているホウキは、長さ75cmほどで重さはわずか120gです。以前はもっと大きくて重たい座敷ホウキを使っていましたが、ネットでこちらを買ってから、快適度がグンと上がった