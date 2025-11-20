主にお風呂場で起き、死に至る場合もあるヒートショック。気温の低下に体が慣れていない今、注意が必要です。高齢者が気をつけるべきものと思われることもありますが、どの世代でも起きる可能性があります。NG行動や予防法を、専門家に聞きました。■心筋梗塞や脳卒中などの健康被害森圭介アナウンサー「東京都心も寒くなってきました。19日の最低気温は5.1℃で、今シーズン一番の冷え込みになりました。寒くなってくると注意しな