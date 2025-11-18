2026年春に卒業予定の県内の高校生の就職内定率は67.5％と、2024年の同じ時期と比べ低下しましたが、依然として売り手市場が続いています。徳島労働局によりますと、9月末時点で県内の高校3年生の就職希望者数は994人で、このうち就職が内定したのは671人でした。内定率は67.5％と、2024年の同じ時期を3.8ポイント下回りました。また、1人あたりの求人数を示す求人倍率は3.21倍で、2024年の同じ時期を0.07ポイント下回りましたが、