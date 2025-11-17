iPS細胞で重い心不全の治療を行う世界初の治験で、心臓の機能が回復したと発表しました。慶応大学名誉教授の福田恵一医師が立ち上げたHeartseed社は、iPS細胞から心臓の筋肉の細胞を大量に作り、それをおよそ1000個集めた「心筋球」にして、患者の心臓に注入し心臓を再生させる世界初の治験を行っています。福田医師は、手術後、半年以上経過した7人の患者について、大きな副作用はなく、心臓の機能が回復したと今月、アメリカなど