大分県豊後高田市の市道で16日、道路をふさいで止まっていた車の中で高齢男性が倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、死亡しました。 【写真を見る】車内で倒れた高齢男性を発見、搬送後に死亡前輪パンク、フロントガラスにひび大分 16日午後4時半前、豊後高田市臼野の市道で「車の中で男性が倒れている」と通行人から警察に通報がありました。 警察と消防が駆けつけたところ、車は道路をふさぐ形で横向きに止ま