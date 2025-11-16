新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称・ヒプステ）のライブツアー「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Division Jam Tour》vol.１」（以下、「ヒプステ《Division Jam Tour》vol.１」）の11月21日(金)19時公演を「ABEMA PPV」にて独占生放送する。ヒプステは、社会現象を巻き起こしている人気音楽原作キャラクターラッププロジェク