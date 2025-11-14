新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『「終末ツーリング」生配信特別番組〜旅のこれまでとこれから〜』を11月16日（日）夜７時より独占無料生配信する。『終末ツーリング』は「電撃マオウ」（KADOKAWA）にて連載中のさいとー栄による異色ツーリング漫画が原作で、誰もいない終末世界を舞台に少女・ヨーコとアイリがオフロードバイク“セロー”で２人旅を続け、自由に日本列島を駆け回る姿が描かれている。原作はツーリン