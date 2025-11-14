「終末ツーリング」の生特番に稲垣好＆富田美憂出演！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『「終末ツーリング」生配信特別番組 〜旅のこれまでとこれから〜』を11月16日（日）夜７時より独占無料生配信する。
『終末ツーリング』は「電撃マオウ」（KADOKAWA）にて連載中のさいとー栄による異色ツーリング漫画が原作で、誰もいない終末世界を舞台に少女・ヨーコとアイリがオフロードバイク“セロー”で２人旅を続け、自由に日本列島を駆け回る姿が描かれている。原作はツーリングファンを中心に支持を集め、風景と旅情の描写が高く評価されており、2025年10月に初TVアニメ化。渋滞も信号もない終末世界で２人の少女と１台のバイクが織りなす静かで鮮烈なツーリング旅に注目が集まっている。
そして、このたび「ABEMA」にて独占無料生配信が決定した『「終末ツーリング」生配信特別番組 〜旅のこれまでとこれから〜』には稲垣好（ヨーコ役）、富田美憂（アイリ役）が生出演。これまでの物語を視聴者がピックアップしたシーンとともに振り返るほか、今後の見どころを徹底解説。また、稲垣と富田がツーリングにまつわるさまざまな企画にチャレンジしている特別プログラム「週末ツーリング」についても振り返りから今後の注目企画までたっぷりとトークを繰り広げる。
また、特番に合わせた振り返り無料一挙配信も決定。特番直前の11月16日（日）午後３時30分からと特番直後の夜８時より、最新話・第７話まで全話を振り返り無料一挙配信するほか、配信後２週間の無料配信も実施。
なお『終末ツーリング』は毎週土曜日夜11時30分より地上波同時・WEB最速無料配信中。「アニメLIVEチャンネル」にて地上波と同時に無料配信するとともに最新話の１週間無料配信を開始する。
(C)2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
