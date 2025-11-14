旅先で出会った人々に書いてもらった文字をネオン管で再現し、それを精緻な写実で描く絵画で注目されている画家の横山奈美。作品を貫くのは、「見えない存在」に美しさを見出す眼差しだ。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。