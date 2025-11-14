静岡県掛川市の児童福祉施設から軽自動車を盗んだとして、中学生の男女2人が逮捕されました。警察によりますと、三重県四日市市内にあるショッピングセンターの駐車場で13日午後3時ごろ、中学生とみられる男女2人が車に乗っているのをパトロール中の警察官が発見しました。警察官が近づいたところ、2人は車を急発進させて逃げましたが、その後に追いつかれ、職務質問に対して「掛川市内で車を盗んで来た」と話し