ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ [東証Ｇ] が11月13日昼(12:30)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比76.1％増の2.4億円に拡大し、通期計画の10億円に対する進捗率は前年同期の15.2％を上回る24.1％に達した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.1％→17.5％に急上昇した。 株探ニュース