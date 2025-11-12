フェイスパックブランド「ALFACE+（オルフェス）」はフェイスパックの新シリーズ「BLISTER PACK SERIES」の発売を記念し、渋谷 MODIにて11 月 13 日（木）、14 日（金）の 2 日間、ポップアップイベントを開催する。今回はその模様をいち早くレポート！今回の新商品はポケモンのパッケージが目印の使って嬉しい、集めて楽しい、“美容×エンターテインメント”要素満点のフェイスパック「BLISTER PACK SERIES」。透明プラスチック