演劇を鑑賞する機会をと11月12日、東京の劇団が名西高校の高校生たちに、将来の夢をテーマにした演劇を披露しました。この公演は、多感な時期の高校生に演劇を鑑賞する機会を作ろうと、日本劇団協議会が毎年おこなっています。東京の「劇団銅鑼」が12日、石井町のホールで、名西高校の高校生約290人に演劇を披露しました。「だから、まだわからないの」演目は「『真っ赤なお鼻』の放課後」。進路に悩む女子高校生の主