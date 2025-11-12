DeNA14年目を終えた桑原将志外野手（32）が、取得中の海外フリーエージェント（FA）権を行使した可能性が高まった。11日に同権利申請最終日を迎え、球団関係者も「本当に（FA宣言するかしないか）悩んでいるようだ」と話していたが、宣言すれば複数球団が関心を示すと見られていた。DeNAは、複数年の大型契約を提示し全力慰留のスタンスで、10月末には桑原は「（DeNAに）愛着は凄くある。街も含めて横浜が大好き」と思いを打