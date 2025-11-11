LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAで出会いが続く10週間を体験！2週間毎、「「好き」に出会える」をテーマに、韓国で大人気のキャラクターたちに出会えるリレー形式POP-UP 「CREATORS COLLECTION」が開催決定！日本初となるキャラクターもお目見え！☆日本初登場キャラなどを楽しめるPOPUPをチェック！（写真9点）＞＞＞韓国で人気のブランド＆キャラクターにフォーカスしたPOP-UPを「CREATORS COLLECTION」が、11月より順次開催さ