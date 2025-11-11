人気韓国ブランド＆キャラクターが渋谷に大集結☆リレー形式POP-UP「CREATORS COLLECTION」
LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAで出会いが続く10週間を体験！ 2週間毎、「「好き」に出会える」をテーマに、韓国で大人気のキャラクターたちに出会えるリレー形式POP-UP 「CREATORS COLLECTION」が開催決定！ 日本初となるキャラクターもお目見え！
韓国で人気のブランド＆キャラクターにフォーカスしたPOP-UPを「CREATORS COLLECTION」が、11月より順次開催されることが決定した。
今回のコレクションは、今年日本初上陸となるDOOHAMBBA！（ドゥハムパ！）、そして日本では初のPOP-UP開催となるSSEBONGRAMA（セボンラマ）ほか、MNH（エムエヌエイチ）、LINE FRIENDS（HUG BROWN）、JOGUMAN（ジョグマン）の全5つのIPのミニPOP-UPが順次展開予定となっている。
11月14日（金）〜11月26日（水）開催の第一弾となる「MNH」は、キッチュなデザインで日常に溶け込むライフスタイルブランド。人気の高いキーリングはMNHのシグネチャーグッズとして韓国の若い世代やセレブを中心に人気を博しており、多くの有名ブランドとコラボを行うなど、韓国で注目されている。
今回のPOP-UPではオッドアイが特徴の新キャラクター「AUDREY」が初登場。ぬいぐるみキーリングをはじめ、様々な新商品が展開予定だ。
購入特典として、POP-UP開催中、ご購入キャラクターの「チケット風ステッカー」を先着でお会計ごとに1枚プレゼントされるほか、11月14日（金）〜11月26日（水）の期間でMNHぬいぐるみキーリングおよびぬいぐるみをお買い上げの方に「MNH AUDREYショッピングバッグ」を1会計あたり1つプレゼント！
どちらもなくなり次第終了となるのでご注意を。
POPUPの開催スケジュールはこちら！
第1弾：11月14日（金）〜11月26日（水）MNH（エムエヌエイチ）
第2弾：11月28日（金） 〜12月10日（水）DOOHAMBBA！（ドゥハムパ！）
第3弾：12月12日（金） 〜1月7日（水）LINE FRIENDS／HUG BROWN
※1月1日（木）は休業、12月31日（水）と1月2日（金）は18：00まで営業
第4弾：1月9日（金）〜1月21日（水）JOGUMAN（ジョグマン）
第5弾：1月23日（金）〜2月4日（水）SSEBONGRAMA（セボンラマ）
新デザイン、新商品をどうぞお楽しみに！
