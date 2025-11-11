お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が10日深夜放送の「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつては「離婚しそうな夫婦」第2位だった」と明かした。妻でタレント藤本美貴とは円満で、「ミキティが忙しいから。そこにあやかってみたいなところはありますけど。夫婦の仕事は増えました」とコメント。結婚当時は「離婚しそうな夫婦第2位だった」と言い、「1位は逃走中のご夫婦だった。ある事件の逃走中のご夫