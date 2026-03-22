お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（50）が21日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻・藤本美貴（41）との結婚前のエピソードを明かした。庄司は「ミキティのお父さんに“結婚させてください”ってあいさつに行ったことがあって」と藤本の実家を訪問したことを回顧。義父の部屋に「ミキティが歌ってた頃のポスターが貼ってあって、申し訳ないことしたなと思って…」とポツリ。スタジオを笑わ