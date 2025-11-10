全国高校サッカー選手権県大会の準決勝2試合が11月8日に徳島市で行われ、決勝進出チームが決まりました。第1試合は、大会3連覇中の水色のユニフォーム徳島市立と、白のユニフォーム鳴門の一戦。前半は両者大きな決定機を作れず、0対0で迎えた後半17分、徳島市立はクロスから頭で合わせますが、ここは鳴門のキーパーの好セーブに阻まれます。攻める徳島市立。すると、後半35分に試合が動