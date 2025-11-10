全国高校サッカー選手権県大会の準決勝2試合が11月8日に徳島市で行われ、決勝進出チームが決まりました。



第1試合は、大会3連覇中の水色のユニフォーム徳島市立と、白のユニフォーム鳴門の一戦。



前半は両者大きな決定機を作れず、0対0で迎えた後半17分、徳島市立はクロスから頭で合わせますが、ここは鳴門のキーパーの好セーブに阻まれます。





攻める徳島市立。すると、後半35分に試合が動きます。（実況・石井アナウンサー）「さあ奪って中にクロス、ファー。9番・東海林が頭で合わせて落とした。平尾！」10番・平尾がももに当てて泥臭く押し込み、徳島市立が先制します。試合終盤には鳴門も決定機を迎えますが、ポストに阻まれ同点ゴールとはならず。このまま試合終了。徳島市立は13年連続の決勝進出を決めました。第2試合は、緑のユニフォーム徳島北と、オレンジのユニフォーム徳島商業の対戦です。この試合は点の取り合いに。前半36分、徳島商業はフリーキックから出口が頭で合わせ先制します。しかし、その2分後、1年生の大石のゴールで徳島北がすぐさま追いつき、1対1で前半を終えます。後半に入り、両チーム1点ずつ取り合い、迎えた後半31分。（実況・榎本アナウンサー）「後ろからシュート！決まった！徳島商業を突き放します」そして…。準決勝第2試合は3対2で徳島北が勝ち、6年ぶりの決勝進出を決めました。この結果、11月22日に行われる決勝は徳島市立と徳島北の対戦となりました。