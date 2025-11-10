小説投稿サイト「小説家になろう」から生まれた『ロメリア戦記〜魔王を倒した後も人類やばそうだから軍隊組織した〜』が、2026年にTVアニメとして放送されることが決定した。☆ティザービジュアルや書影などをチェックする（写真3点）＞＞＞本作は魔王を倒した直後、王子に婚約破棄を宣言された主人公ロメリアが、新たな世界を作る ”戦後” 戦記譚。原作小説、コミカライズと展開をしており、累計シリーズ50万部を突破。コミカ