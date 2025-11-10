元ヤクルト・坂口智隆氏らが推奨…変化球解禁に備える練習法投球にタイミングをどう合わせるかは、少年野球からプロまでバッター共通の大きな課題だ。特に中学生になり変化球が解禁されると、対応に苦しむ選手も多いことだろう。現在は投手技術の進化に対し、打撃練習が追いついていない側面も否定できず“投高打低”の傾向が顕著だが、小学生のうちから実戦的な練習に取り組むことや、プロ経験者らが指摘する「間」を作る意識が