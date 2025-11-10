元ヤクルト・坂口智隆氏らが推奨…変化球解禁に備える練習法

投球にタイミングをどう合わせるかは、少年野球からプロまでバッター共通の大きな課題だ。特に中学生になり変化球が解禁されると、対応に苦しむ選手も多いことだろう。現在は投手技術の進化に対し、打撃練習が追いついていない側面も否定できず“投高打低”の傾向が顕著だが、小学生のうちから実戦的な練習に取り組むことや、プロ経験者らが指摘する「間」を作る意識が、緩急への対応力を養う鍵となりそうだ。

・投手の進化に比べ、なぜ打者は変化球練習が不足しがちなのか。

・変化球や緩急に対応するために必要な「間」とは、具体的にどう作るのか。

・小学生のうちから、中学の変化球解禁に備えてできることは何か。

プロトレーナーの高島誠さんは、分析機器やSNSの発達で、投手が変化球を短期間で習得可能になり「投高打低」が進んでいると指摘。その一方で、野手の練習方法は進化しておらず、特に変化球を打つ「受け身」の練習が圧倒的に不足していると懸念する。高島さんは、小学生のうちからでも、ピンポン球やペットボトルのキャップなど、軌道が大きく変化するものを打つ遊びを取り入れることを推奨。これにより、変化する球筋へのイメージがつき、中学以降の対応力が変わると述べている。

ヤクルトなどで活躍した坂口智隆さんは、変化球や緩急への対応策として、現役時代に中西太さん（元西鉄ほか）らから学んだ「ワンバウンドティー打撃」を紹介している。正面からワンバウンドさせたボールを打つ練習で、一度バウンドすることで失速し、弾み方も変わるため、体が突っ込むと芯で捉えられない。ステップ足（右打者なら左足）が地面についてから打ちにいくまでの「タメと間」が養われるという。坂口さんは、良い打者の条件を「長くボールを見られること」と語る。下半身で我慢できる「間」が身につけば、緩急を使った変化球に崩されにくくなり、きわどいコースへの対応力も向上する。

元日本ハムの尾崎匡哉さんはさらに、短い距離でトスを上げてもらい、「ノーバウンド」と「ワンバウンド」のどちらが来るか分からない状態で打ち返す練習を推奨している。中学生の変化球対応にはやはり、「ボールを長く見ること」が大事だとアドバイス。ワンバウンドのボールが来た瞬間に、体が開いたり突っ込んだりするのを我慢することが、「間」を作る訓練になるという。「長くボールを見るイメージ」を養い、多様な軌道を脳と体で覚えるために数をこなすことも重要だと述べている。

変化球対応は、単にマシンを打つだけでなく、下半身の「間」を意識し、変化に慣れる練習を日常から取り入れることが上達の近道と言えるだろう。プロの知見を参考に、こうした地道な取り組みを続けることが、実戦での対応力を高めることにつながる。変化球がまだ使われない小学生のうちから、実戦的なメニューに取り組んでおきたい。

・打撃練習は自分のタイミングで打つ「気持ちの良い練習」に偏りがちで、変化球対応にはより実戦的な練習が必要になる。

・ワンバウンドの球を打つ練習などで、体が突っ込まずに我慢できる下半身の「タメ」を作ることができる。

・ピンポン球や柔らかいボールなど、大きく変化するものを打つ遊びを通じ、変化する軌道に目を慣らしておくのが有効だ。（First-Pitch編集部）