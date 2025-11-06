7日から開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」の前日会見が6日に桃園市内で行われ、楽天の三木肇監督（48）が「大家好（タジャハオ）、我是三木（オスサム）、請多多指教（チンドゥオドゥオジージャオ）」と中国語であいさつした（日本語訳＝みなさんこんにちは。私は三木です。よろしくお願いします）。続けて「楽天イーグルスは、東北・仙台を本拠地に活動している球団で、2013年には日本一を達成し、地域と