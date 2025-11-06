モデル、タレント、マージャンプロとして活躍中の岡田紗佳（31）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。MCの元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）について話した。今回は岡田と、お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が、スタッフの指令に従って「ハニカミドライブデート」。クレープを食べる場面で、岡田が「私と森香澄さん、どっちの方がかわいいですか？」と