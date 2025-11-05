アイビーカンパニー（東京都渋谷区）が運営する「アフタヌーンティー・ティールーム」が、紅茶、クッキー缶、ティーチケットなどが入った福袋「ニューイヤーズバッグ2026」を発売。11月27日正午から事前販売予約を実施します。【画像】「えっ…全部おしゃれ！」これが福袋の“中身”です！「ティーチケット」と「パスタチケット」入り同商品は、“お茶のある暮らしと風景”がデザインテーマの福袋です。庭に咲く花や植物のイ