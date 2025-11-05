大谷翔平は世界一パレード＆セレモニーに参加した意識の高さも唯一無二なのか――。ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、世界一のパレードやドジャースタジアムでの優勝セレモニーに参加した。歓喜のイベント中に発したコメントには「王者のメンタリティ」などファンが感嘆している。パレードの最中、インタビューを受けた大谷はバスの上で「試合で勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなと喜べるの