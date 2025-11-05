サイバーエージェントより、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーション商品『ヒーローズチップ3 うすしお味』が、2025年12月2日（火）から発売することが決定した。コミックスのシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。週刊少年ジャンプ（集英社刊）で2014年から2024年まで10年にわたり連載された、堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常