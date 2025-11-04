県は11月3日、韓国南部の済州特別自治道と友好協力都市協定を結びました。県の海外の友好都市は4例目です。3日、韓国・済州島のホテルで行われた締結式では、後藤田知事と済州特別自治道のオ・ヨンフン知事が、協定書にサインしました。協定には、協力して脱炭素社会の実現に向けて取り組むことや、観光や農林水産業で互いの特色を生かし、地域の発展を目指すこと、スポーツや文化を通じた若者の交流により、国際化を図るこ