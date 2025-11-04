今年度のツキノワグマの出没件数が過去、最も多かった年の1.5倍を上回るペースで増えていることが、環境省の調べで分かりました。一方、きょうは東京・日の出町でもクマが目撃されました。環境省は、今年4月から9月までにツキノワグマが生息する本州と四国での出没件数が、2万792件だったと発表しました。これまで最も多かったおととしの同じ時期と比べて、1.5倍を超えていることになります。また、クマによる被害で死亡した人も今