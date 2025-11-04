秋の味覚「ギンナン」。ちょっぴり大人な味わいですが、食べると止まらなくなってしまう不思議な魅力がありますよね。でも、殻つきで売っているギンナンは調理が面倒なイメージがありませんか？今回は、農家の娘として旬のレシピを発信しているセリナさんに、ギンナンの簡単な調理方法を教えてもらいました。どの家にも1つはある、意外なアイテムが大活躍しますよ。ギンナンの調理に、意外なアイテムが大活躍ギンナンって「家で