馬場は現役ドラフトで阪神から巨人に移籍してわずか2年プロ野球の戦力外通告期間が終了し、このオフは12球団で計157人が通達を受けたことが発表された。ドラフト1位として華々しくプロの世界に入ったものの、野球人生の岐路に立った選手も。今年は11人の“ドラ1”たちが通告を受けた。5年ぶりの日本一を成し遂げたソフトバンクは、武田翔太投手、浜口遥大投手、風間球打投手。2011年ドラフトで宮崎日大高から入団した武田は、