現役時代の阿部慎之助氏も実践したソフトボールを使った練習法多くの少年野球選手にとって、打撃での悩みに「強い打球が打てない」ことがあるだろう。芯で捉えても飛距離がなかなか出ない――。原因の1つとして「インパクトの瞬間にうまくボールを押し込めていない」点が挙げられる。この問題を解決するアプローチとして、広島と巨人で打撃コーチや2軍監督を務めた内田順三さんが、阿部慎之助捕手（現巨人監督）が現役時代に取り