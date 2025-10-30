大王製紙は10月30日、生理用ショーツ型ナプキン「エリスショーツ」(オープン価格)で受験生や受験を支える家族をサポートする「エリスショーツ 受験応援キャンペーン」を開始する。エリスショーツ 受験応援キャンペーン○エリスショーツで受験生をサポート同社が実施した調査によると、女性の5割以上(55.9%)が受験日と生理が重なった(重なりそうになった)経験があると回答。受験日と生理が重なることで感じた不安としては、「トイレ