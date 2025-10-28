【漫画】本編を読む心身が疲れたとき、美味しい食べ物はお腹も心も満たしてくれる。『弁当屋さんのおもてなし1』（十峯なるせ：漫画、喜多みどり：原作/KADOKAWA）は、食べ物が人の心を癒す力を優しく描いた作品だ。テレビドラマ化で話題を集め、9月8日には第3巻が発売されたばかり。読めばきっと美味しいご飯が食べたくなる、そんな一冊だ。物語の主人公はOLの千春。恋人に二股をかけられ、心に深い傷を抱えたまま北海道・札