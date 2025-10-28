ＤｅＮＡの石井琢朗野手コーチ（５５）が今季限りで退団することが２７日、分かった。２１年オフに野手総合コーチとしてＤｅＮＡに加入。２４年にはチーフ打撃コーチとして２６年ぶりの日本一に貢献した。今季は野手コーチとして主にファームを担当。在籍中は梶原、石上ら若手の育成に尽力した。８８年ドラフト外で大洋（現ＤｅＮＡ）に入団。９８年には主に「１番・遊撃」で日本一に貢献。０９年に広島に移籍し、１２年限り