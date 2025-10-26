なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。世界で広がるスマホ認知症本や映画の登場人物や筋を追えず楽しめない。台所までやってきたのに、何を取りにきたか忘れてしまう。こうした物忘れが日常的に起きているのであれば、それは年のせいだけではなく、スマホの使い過ぎで、脳が急速に「老化」しているからかもしれない。「いま、我を忘れてスマホを