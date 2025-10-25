ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > カズレーザーが明かした一番の幸せ「ビジネスホテルに行ってピザ食う… カズレーザー エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース カズレーザーが明かした一番の幸せ「ビジネスホテルに行ってピザ食う」 2025年10月25日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと カズレーザーが25日放送の番組で「一番の幸せ」について語った ビジネスホテルに行って「横たわりながらワイン飲んでピザ食う」と説明 「これやりがなら、でっかい画面で宝塚見る」「マジで最高っすよ」と話した 記事を読む おすすめ記事 小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答 2025年10月24日 11時22分 【木俣 正剛】「適応障害」に苦しんだ雅子さま…「お世継ぎ問題」以外の意外な要因と、明かされる「苦悩の日々」 2025年10月24日 7時0分 「心臓は破裂していたと」絶命間際に最後の張り手 クマの生命力にアルピニストも恐怖「低山での山トレは恐ろしくて」 2025年10月25日 15時5分 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」 2025年10月24日 19時42分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分